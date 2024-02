Multada três vezes pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) desde julho de 2021, quando passou a ser controlada pelo Grupo Equatorial, a CEEE ainda não pagou nenhum centavo pelas sanções. No total, as multas originais somaram R$ 69,02 milhões. Todavia, o valor foi reduzido após recursos e atualmente estão em discussão duas multas que somam R$ 49,86 milhões.