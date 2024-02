Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Caxias do Sul, exceto a Esplanada, passam a aplicar a vacina contra covid-19 para crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias a partir desta terça-feira (6). De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a aplicação estará sempre disponível nas terças, a cada 15 dias. A medida visa disponibilizar o imunizante em todas regiões de Caxias, uma vez que a vacina passa a fazer parte do calendário de rotina das crianças.