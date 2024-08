Enem dos Concursos Notícia

Três meses após adiamento, Concurso Nacional Unificado ocorre neste domingo; saiba tudo sobre as provas

No Rio Grande do Sul, os exames serão aplicadas em 10 municípios. O modelo foi criado no ano passado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e busca centralizar a seleção de servidores federais

17/08/2024 - 22h00min