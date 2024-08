Documentos, canetas e lanches: saiba o que pode e o que não pode levar ao Concurso Nacional Unificado

No próximo domingo (18) ocorre a prova do Concurso Nacional Unificado, que busca preencher 6 mil vagas distribuídas em 21 órgãos federais espalhados por todo Brasil. Organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), o exame será aplicado em 228 cidades brasileiras, sendo 10 no RS. Para auxiliar a organização dos mais de 2 milhões de inscritos, a reportagem de Zero Hora organizou orientações sobre deslocamento, documentos e materiais que podem e que não podem ser levados no dia.