Seis locais de prova do Concurso Nacional Unificado foram alterados em razão da enchente no RS

Após uma força-tarefa para analisar as condições dos espaços distribuídos em 10 municípios do Estado, representantes do Ministério da Gestão e da Inovação estiveram em Porto Alegre nesta semana para discutir com autoridades sobre a logística da avaliação. Seleção ocorre em todo o país no dia 18 de agosto

18/07/2024 - 14h14min Atualizada em 19/07/2024 - 15h23min