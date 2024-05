O governo federal divulgou, nesta quinta-feira (23), a nova data do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU). As provas serão aplicadas no dia 18 de agosto, conforme o anúncio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O “Enem dos concursos” será aplicado em 228 municípios do país.