Cerca de 6 mil candidatos ao Concurso Nacional Unificado no Rio Grande do Sul estão, no momento, em municípios que decretaram situação de emergência ou sem acesso às cidades onde haverá prova. A impossibilidade acontece por conta dos bloqueios e estragos da chuva. O dado foi divulgado na manhã desta sexta-feira (3) pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, em entrevista ao CanalGov, do governo federal.