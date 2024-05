O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou que será definida nesta sexta-feira (3) a situação do Concurso Nacional Unificado no Rio Grande do Sul, tendo em vista o desastre climático no Estado. Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta manhã, ele disse que haverá um anúncio oficial do governo federal até o início da tarde.