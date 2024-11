2 mil vagas temporárias Notícia

Quase 40 mil pessoas já se inscreveram em processo seletivo do governo do Estado

As oportunidades são para os níveis Médio e Superior com salários de até R$ 10 mil e sem a realização de provas. As inscrições seguem até a próxima terça-feira (26)

