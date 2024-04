A partir desta quinta-feira (25), os candidatos do Concurso Nacional Unificado já podem conferir o seu local de prova. O Cartão de Confirmação de Inscrição está disponível na Área do Candidato, na página da Fundação Cesgranrio, banca responsável pela aplicação da prova, que ocorrerá no próximo dia 5 de maio em 228 municípios de todas as regiões do país.