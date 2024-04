Faltando 20 dias para a realização do Concurso Nacional Unificado, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou as orientações sobre o que os candidatos podem levar no dia de aplicação. As provas ocorrerão no dia 5 de maio, em 228 cidades em todas as regiões do Brasil, pela manhã e à tarde. Veja o que é permitido: