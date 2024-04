A menos de uma semana do Concurso Nacional Unificado, é importante que os candidatos saibam onde concentrar suas energias e se organizem para o dia da avaliação. As provas do “Enem dos concursos” serão aplicadas no próximo domingo (5), em 228 cidades. A força de trabalho estimada para atuação no concurso é de 215 mil profissionais. No Rio Grande do Sul, serão 109 locais de prova e 2,8 mil salas em 10 municípios, com mais de 80 mil inscritos.