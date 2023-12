Até março de 2024 devem ser aplicadas as provas da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, trata-se de uma prova única, aplicada no mesmo dia em 179 municípios brasileiros, seguindo os moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).