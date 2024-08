Para facilitar o acesso às regiões de prova do Concurso Nacional Unificado, que ocorre no próximo domingo (18), algumas linhas do transporte público de Porto Alegre terão ampliação de horário e mudança de itinerário no dia do exame. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orienta que os candidatos planejem seus trajetos até os locais de prova com antecedência. Os portões abrem às 7h30min e fecham às 8h30min.