Depois da enchente no Rio Grande do Sul (RS), caiu o número de inscritos para realizar o Concurso Nacional Unificado (CNU) no Estado. Antes, havia 80,3 mil inscrições confirmadas no RS. O número de candidatos caiu para 78,6 mil, conforme os dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).