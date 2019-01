Gestão do ensino básico "A prioridade é a otimização e a racionalização de custos", diz Faisal Karam, secretário estadual da Educação Novo titular da pasta, que entra na largada do governo de Eduardo Leite, Karam tem o desafio de gerir uma rede com 2.539 escolas, mais de 900 mil alunos e 63 mil professores ativos