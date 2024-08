Expointer começa neste sábado sob o desafio de reconstruir o campo

Referenciada como uma das mais importantes feiras agropecuárias da América Latina, a Expointer abre os seus portões neste sábado (24) com o compromisso não só de ser casa para o que há de mais novo no agronegócio, mas também espaço de retomada para uma das atividades mais afetadas pela enchente de abril e maio no Rio Grande do Sul. Até o dia 1º de setembro, o parque Assis Brasil, em Esteio, promete acolher todos os atores da produção primária em clima de reconstrução e ambiente de negócios.