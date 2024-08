Perguntas e respostas Notícia

Ingressos, horários e mais: o que você precisa saber sobre os shows de Luísa Sonza, Maiara e Maraisa e Fernando e Sorocaba na 47ª Expointer

Zero Hora montou um guia para esclarecer as principais dúvidas do público que pretende curtir as atrações a partir de sábado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio

22/08/2024 - 17h18min Atualizada em 22/08/2024 - 23h32min