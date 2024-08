Com a operação ainda parcial da Trensurb e obras na BR-116, o sempre congestionado trânsito na chegada ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vai impor ainda mais desafios aos visitantes da Expointer deste ano. A três dias do início do evento, Zero Hora fez o percurso do centro de Porto Alegre até o parque de carro e trem.