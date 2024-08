Novas atrações Notícia

Saiba como serão os shows de Luísa Sonza, Maiara & Maraisa e Fernando & Sorocaba na 47ª Expointer

Pela primeira vez na história, artistas nacionais vão se apresentar na feira de agronegócio, que começa no dia 24 de agosto. O objetivo é celebrar a reconstrução do Estado e incentivar o comparecimento do público

19/08/2024 - 15h25min Atualizada em 19/08/2024 - 16h49min