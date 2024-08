"Sem ele no pagode eu não me arranjo/ Vai buscar meu banjo que hoje eu quero versar", canta Arlindo Cruz na música em que homenageia seu fiel escudeiro, o banjo. Parente do cavaquinho e do alaúde, o instrumento vem ganhando cada vez mais adeptos em Porto Alegre. Entre os responsáveis pela popularização estão os integrantes da roda de samba Banjeiros de Porto Alegre, que se diferencia das tradicionais por ter o harmônico dos banjos como carro-chefe.