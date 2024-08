Com o início da 47ª Expointer, no sábado (24), as vias que costuram municípios do eixo norte da Região Metropolitana e Vale do Sinos tendem a ser mais disputadas pelos veículos nos próximos dias. Neste ano, com operação limitada do Trensurb e obras na BR-116, visitantes, participantes da feira e moradores que circulam pela região precisam redobrar a atenção para contornar ou evitar engarrafamentos.