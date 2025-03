"A velocidade ainda não é a ideal", admite secretário da Reconstrução em nova entrega do Compra Assistida em Canoas

O governo federal entregou, nesta quinta-feira (27), 89 apartamentos do Minha Casa Minha Vida Reconstrução, em Canoas. As unidades ficam localizadas no bairro Mato Grande e foram adquiridas por meio do Compra Assistida, modalidade criada para atender famílias que perderam a moradia na enchente de maio de 2024.

O evento que simboliza a entrega ocorre duas semanas depois da assinatura do milésimo contrato do Compra Assistida. Na ocasião, no dia 13, o secretário da Reconstrução do Governo Federal, Maneco Hassen, havia projetado chegar a 2 mil contratos entre 15 e 20 dias. Nesta quinta, o número havia chegado em 1.117.

— A velocidade ainda não é a ideal, mas ela ganhou um ritmo importante, tanto que nós estamos chegando a 1.117, nós já temos em contratação, que são imóveis já aprovados e avaliados mais 516. Então, em uma semana no máximo, esse número deve ser elevado a quase 1.500. Nós temos ainda também em avaliação a documentação das famílias ou da avaliação da documentação do imóvel, nós temos hoje 1.300 imóveis já sendo avaliados também — afirmou Hassen.

Até o início de março, o Ministério das Cidades havia recebido 13.954 cadastros das famílias impactadas pela enchente. Dessas, 5.813 estão habilitadas ao Compra Assistida. De acordo com o governo federal, não há limite para as inscrições no programa.

Em Canoas, além das 89 unidades entregues nesta quinta, outras 63 foram contratadas e 25 estão em fase de contratação.

— A estratégia de curto prazo não contempla 100% do público. Nós vamos construir 25 mil novas moradias e nós não temos 25 mil unidades prontas para comprar — explicou o secretário Nacional da Habitação, Augusto Rabelo.

Além da entrega, foi assinada a autorização de contratação para a construção do Residencial Nazário, com 807 apartamentos, também em Canoas.

A podóloga Eliane dos Santos, 47 anos, morava no bairro Humaitá, em Porto Alegre, e perdeu tudo. Agora, vai recomeçar em Canoas.

— Em setembro, saiu o meu nome na lista. Logo em seguida, dei entrada na Tenda e já concluí os documentação. Menos de um ano eles já entregaram pra mim agora o apartamento. Ficou esperando só pra ficar pronto. A gente perdeu tudo lá. Eu moro na cidade, cheguei na época da Covid, passei Covid e passei enchente, sobrevivi. Se Deus quiser, é tudo novo, vida nova, é um processo novo.