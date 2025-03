Criado há seis anos, Pacto Alegre apresenta balanço de projetos para a cidade já tirados do papel

Mais de 50 membros do Pacto Alegre se reuniram na Unisinos nesta quinta-feira (27). Cristiano Rangel / Azzi / Divulgação

Nesta quinta-feira (27), a 10ª Mesa do Pacto Alegre trouxe um balanço de ações que já saíram do papel graças à iniciativa, que completou seis anos na quarta (26). O encontro aconteceu no prédio da Unisinos, na zona norte da Capital, com presença de empresários e políticos.

O coordenador do pacto, Luiz Carlos Pinto, cita, entre os projetos destacados, a criação da marca de Porto Alegre e o surgimento do Instituo Caldeira, espaço que reúne startups de diferentes segmentos, como tecnologia, saúde e educação.

— Este encontro seria feito no ano passado se não fosse a enchente. Aliás, o pacto uniu atores da cidade para ajudar empresas naquele período e também na pandemia. Com a diminuição de fronteiras institucionais e sem novas tragédias, com certeza faremos ainda mais — diz o coordenador.

Os "atores" mencionados por Pinto são entidades, empresários e universidades. O Pacto Alegre é uma proposta de movimento de articulação para a realização de projetos com amplo impacto para a cidade. O objetivo é criar condições para que a Capital se transforme em um polo de inovação, atração de investimentos e empreendedorismo, por intermédio do compartilhamento de recursos e parcerias entre o poder público e a iniciativa privada.

— O pacto existe para que não se desperdicem energias. Está todo mundo conectado para atrair talentos e investimentos. Se fala que no Vale do Silício tu consegues chegar a alguém apenas com dois telefonemas. É o que queremos fazer por aqui — completa o coordenador.

No encontro desta quinta-feira, também foi anunciado o ingresso do empresário Jorge Gerdau Johannpeter ao conselho consultivo e a adesão da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), que se soma à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Pontifícia Universidade Católica do RS (PUC-RS) e Unisinos, que estão na raiz do Pacto Alegre com a Aliança para Inovação.

Investimentos

Inaugurado em 2019 no 4º Distrito, o Instituto Caldeira passará agora por uma grande ampliação, com investimento de R$ 120 milhões. O espaço ocupará a antiga fábrica de tecidos Guahyba, na mesma região. Com isso, a área para atividades de empresas e instituições passará dos atuais 22 mil metros quadrados para 55 mil metros quadrados. A obra já foi iniciada. As primeiras empresas devem começar a operar no local já em 2025.

O novo espaço terá área para eventos com até 600 pessoas. Hoje, há 130 empresas trabalhando em escritórios do empreendimento. Para a nova estrutura, são feitas negociações com instituições financeiras, de ensino e empresas de tecnologia. Além disso, cerca de 10 startups já reservaram espaços.

— Estamos concluindo o segundo ciclo do pacto, que foi de três anos cada. Hoje, mais de 50 pessoas participaram do encontro. Queremos fazer uma maior institucionalização do pacto. A chegada da UFCSPA vai somar muito — celebra Jorge Audy, um dos coordenadores e representante da PUC-RS na Aliança para Inovação.

Projeto mostra como ficará a ampliação do Instituto Caldeira, no 4º Distrito. Instituto Caldeira / Divulgação

O novo momento foi celebrado com uma reafirmação dos propósitos centrais do Pacto Alegre. Os pilares de educação, desenvolvimento econômico e ambiente favorável a negócios pretendem transformar a Capital em uma cidade alinhada aos novos parâmetros sociais e culturais do século 21.

Outro ponto destacado no encontro foi a atração do evento South Summit para Porto Alegre, que já está indo para sua quarta edição entre os dias 9 e 11 de abril. No Cais Mauá, palestrantes devem apresentar e debater soluções de ciência e tecnologia que podem auxiliar o enfrentamento aos novos tempos.

Cinco grandes áreas pautam a temática da edição: sustentabilidade, digitalização, ecossistema, mudança social e "The Edge" (relacionado à biotecnologia, indústria 5.0 e experiência físico e digital). Inovações tecnológicas, tendências de mercado e desafios globais serão abordados dentro de cada grupo.