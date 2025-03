Na retomada pós-enchente, Pacto Alegre planeja se tornar mais institucional 

Movimento funciona com base em trabalho voluntário. Marta Sfredo / Agencia RBS

A 10ª Mesa do Pacto Alegre, reunião de todas as instituições representadas nesse movimento para transformar a Capital, trouxe nesta quinta-feira (27) um novo desafio, o da institucionalização da estrutura. Veio com duas novas adesões de peso.

Foram anunciados o ingresso do empresário Jorge Gerdau Johannpeter ao conselho consultivo e a adesão da Universidade Federal das Ciências das Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) para se somar a UFRGS, PUC-RS e Unisinos, que estão na raiz do Pacto Alegre com a Aliança para Inovação.

— Nesta segunda fase do Pacto Alegre, temos o desafio da institucionalização. O conselho alertou que precisamos dar perenidade ao movimento — disse Jorge Audy, representante da PUC-RS na Aliança para Inovação.

Segundo Audy, todas as ações do movimento ainda são executadas por meio das universidades, mas é hora de ter uma estrutura mais robusta. Criado em 26 de março de 2019, o Pacto Alegre opera apenas com trabalho voluntário dos participantes, com exceção dos dois consultores internacionais: Josep Piquè, de Barcelona (Espanha) e o Santiago Uribe, de Medellín (Colômbia).

Nesse período de seis anos, o movimento enfrentou uma pandemia e uma enchente, com seus integrantes atuando para amenizar as duas crises. Esse envolvimento, no ano passado, acabou interrompendo os ciclos de reuniões, retomado nesta quinta-feira.

O encontro fez também um balanço das entregas do Pacto Alegre. Dos 40 planos originais, mais 12 desafios extraordinários assumidos – a maioria para tornar a cidade mais resiliente a fenômenos climáticos –, 35 foram entregues, nove demandam ação (por perda de governança ou energia na aplicação), cinco foram suspensos e três foram entregues parcialmente.

O que é o Pacto Alegre

Proposta de movimento de articulação e eficiência na realização de projetos transformadores e com amplo impacto para a cidade. O objetivo é criar condições para que a cidade se transforme em um polo de inovação, atração de investimentos e empreendedorismo. O convênio prevê o compartilhamento de recursos e parcerias com o poder público e a iniciativa privada. A ideia é unir forças da cidade, de todos os segmentos, em prol de uma agenda comum.