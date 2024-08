Com a presença de artistas como Luísa Sonza, festival será destaque na programação da 47ª Expointer

Como anunciado no lançamento da 47ª Expointer, o festival de música Sou do Sul será um dos destaques da programação cultural da feira, que ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro. Com a participação de artistas nacionais e regionais, o evento será realizado no espaço do cavalo crioulo dentro do parque Assis Brasil, em Esteio. Terá entrada gratuita para visitantes da Expointer, mas com limite de 10 mil pessoas por noite. Haverá áreas especiais para o acompanhamento dos shows, essas com a venda de ingressos (no site da Bilheteria Digital).