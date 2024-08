Em clima de festa e em local simbólico para uma edição especial, a 47ª Expointer foi oficialmente lançada nesta segunda-feira (12), em Porto Alegre. No pátio da Secretaria da Agricultura, que sediou as primeiras edições do que se transformaria na maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul, o lançamento em pleno bairro Menino Deus deu o tom de recuperação da edição.