Depois do ato realizado pelo Movimento SOS Agro na manhã desta quinta-feira (8), na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre, produtores rurais deram início, às 15h50min, a uma passeata até a Superintendência do Ministério da Agricultura, na Avenida Loureiro da Silva. O objetivo foi fazer entrega simbólica de uma carta com demandas do setor rural. Tratores e pessoas em cavalos puxaram o ato.