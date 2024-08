"Queremos nossa dignidade de volta", diz organizadora do Movimento SOS Agro

Desde o início da manhã desta quinta-feira (8), Porto Alegre recebe milhares de produtores rurais do Movimento SOS Agro, que reivindicam por medidas mais robustas do governo federal após a série de eventos climáticos extremos que atingiu o Rio Grande do Sul — setembro e novembro do ano passado e em maio deste ano. A manifestação teve início com tratores que ficaram dispostos próximo à Orla. De acordo com a organização, por volta das 10h já estavam presentes no ato cerca de 3 mil pessoas.