Em evento, Leite diz que governo federal "ainda não apresentou soluções eficazes em relação à tragédia gaúcha"

A catástrofe climática vivida pelo Rio Grande do Sul deu o tom da abertura do 23º Congresso Brasileiro do Agronegócio, nesta segunda-feira (5), em São Paulo. Primeiro a se manifestar, o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Luiz Carlos Corrêa Carvalho, destacou a relevância do Estado no cenário produtivo nacional e enfatizou a "garra" do povo gaúcho diante da tragédia.