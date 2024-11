O Uruguai venceu a Colômbia por 3 a 2, nesta sexta-feira, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a seleção uruguaia chegou aos mesmos 19 pontos da Colômbia, deixando o Brasil em quarto lugar com 17. A liderança segue com a Argentina, que soma 22.