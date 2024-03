Depois de meses de preparação, a 24ª edição da Expodireto, uma das maiores feiras do agronegócio do mundo, começa nesta segunda-feira (4) em Não-Me-Toque, no norte gaúcho. A abertura oficial será às 9h no Auditório Central, com presença do ministro da Agricultura Carlos Fávaro e do governador Eduardo Leite.