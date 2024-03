De acordo com o Anuário Estatístico da Agricultura Familiar, divulgado em 2023 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a agricultura familiar é a oitava maior produtora de alimentos do mundo.