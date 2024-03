Destaque entre os eventos do agronegócio gaúcho, a Expodireto Cotrijal vai além das fronteiras do Estado. É uma feira de repercussão nacional e, principalmente, internacional, com foco em tecnologia e negócios. Em sua 24ª edição, entre 4 e 8 de março, em Não-Me-Toque, um dos destaques é justamente a Área Internacional.