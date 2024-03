Uma agenda completa de discussões atuais e relevantes ao campo vai movimentar a programação do Grupo RBS durante a 24ª Expodireto Cotrijal, que começa nesta segunda-feira (4), em Não-Me-Toque. Serão três edições do Campo em Debate ao longo da semana. Os painéis vão discutir temas pertinentes ao agronegócio, realizados em parceria com entidades e representantes do setor.