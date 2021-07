Acerto de Contas A saída da poupança: investidor conservador pode procurar opções seguras e com rendimentos superiores Especial Acerto de Contas, com curadoria da colunista Giane Guerra, traz série de reportagens com o panorama de setores como os de imóveis e de ações, além de alternativas de investimentos para não ver o dinheiro perder valor para a inflação