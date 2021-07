Acerto de Contas À procura do juro perfeito, a portabilidade de dívidas pode ser uma boa saída; saiba como avaliar É alternativa para quem procura uma taxa mais interessante no mercado. Saiba como proceder e quando vale a pena fazer esse movimento no sistema financeiro. Especial Acerto de Contas, com curadoria da colunista Giane Guerra, traz série de reportagens sobre inflação