Acerto de Contas “A expectativa é de que a inflação entre em serviços”, afirma economista da FGV Economista André Braz analisa os fatores que levaram ao aumento da inflação e projeta as reações do mercado no segundo semestre. Conteúdo faz parte de caderno especial Acerto de Contas sobre o índice, com curadoria de Giane Guerra