Após inúmeros rumores sobre o sumiço de Kate Middleton nos últimos meses, a princesa de Gales foi vista fazendo compras ao lado do marido, príncipe William, no sábado (16), em uma loja localizada a cerca de 40 quilômetros de Windsor. Nelson Silva, 40 anos, foi o responsável pelo vídeo que flagrou o passeio e rebateu as teorias da conspiração "delirantes" que têm circulado nas redes sociais.