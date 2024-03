A fotografia divulgada pelo Palácio de Kensington em homenagem ao Dia das Mães na Inglaterra, no último domingo (10), reascendeu a polêmica em torno do "sumiço" de Kate Middleton. Com a confirmação de que a imagem junto aos filhos foi adulterada, o que poderia amenizar a criação de novas teorias da conspiração a respeito da princesa de Gales acabou gerando ainda mais controvérsias.