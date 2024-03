Após ter sido fotografada saindo do Castelo de Windsor ao lado do marido, o príncipe William, na segunda-feira (11), Kate Middleton voltou a ser alvo de questionamentos. Isso porque há quem esteja apontando possíveis indícios de edição na imagem — que foi publicada pela imprensa britânica e na qual ela aparece com o rosto virado —, como diferenças no cenário dentro e fora do carro em que eles estão (veja abaixo).