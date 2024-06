Os dias mais frios podem representar um desafio àqueles que realizam exercícios físicos. Isso porque é comum que a preguiça e a vontade de "pular" o treino se sobressaiam durante o inverno. No entanto, se o objetivo é a perda de peso ou a busca por uma vida mais saudável, é importante que a prática não seja abandonada, considerando que as circunstâncias do período podem trazer benefícios ao corpo.