A combinação irresistível de um filme com pipoca no sofá, uma pizza deliciosa regada a um bom vinho numa sexta-feira à noite e até mesmo um churrasco com amigos acompanhado de cerveja são cenários perfeitos para relaxar após uma semana agitada de trabalho. Esses momentos de descontração se tornam ainda mais frequentes quando falamos de casais começando uma vida a dois.