Forfun está de volta. A banda carioca, formada por Danilo Cutrim, Nicolas Fassano, Vitor Isensee e Rodrigo Costa anunciou nesta terça-feira (5) em uma live do Instagram que fará dois shows em 2024 com a turnê Nós. A primeira data é 9 de agosto, no Allianz Parque, em São Paulo, e a segunda em 24 de agosto, na Marina da Glória, no Rio.