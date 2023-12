Um dos festivais mais longevos e representativos da música regional gaúcha chega a sua 45ª edição. Acumulando mais de 50 anos de história, a Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul tem início nesta quarta-feira (6), em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. O evento será realizado até sábado (9) no Parque Dom Pedro II (Parcão), sempre às 20h, com entrada franca.