Capa que combina com o estilo do livro pode atrair leitores, dizem especialistas. Rocco Zahar Penguim L&PM Camelot / Divulgação

Quem nunca ouviu falar que não se deve julgar um livro pela capa? Há quem pense o contrário.

Analisar criteriosamente a capa, prestar atenção no acabamento das páginas ou preferir folhas em tons amarelos a brancos são preferências que podem impactar a experiência de leitura.

De acordo com Luara França, publisher da Editora Alpha, o projeto gráfico é essencial e uma edição com capa bonita, que combine com o estilo do livro, pode funcionar para chamar a atenção dos leitores.

— Muita gente pode se sentir atraída por um livro que não conhecia só porque a capa é bonita. Além disso, a capa normalmente indica o estilo do livro, a época, o gênero etc. — explica.

Luara observa que uma boa diagramação (a forma como o texto e as ilustrações são dispostos nas páginas) também é fundamental para que o leitor tenha uma experiência positiva:

— Você não imagina quantas pessoas se "cansam" de um livro apenas porque a diagramação está ruim.

Atenção ao tradutor e à editora

Responsável pela edição de títulos como Pessoas Normais (Companhia das Letras), da irlandesa Sally Rooney, e pela tradução de Música Lenta (Rocco), de Rainbow Rowell, Luara chama atenção para outros dois detalhes:

— Um deles é o nome do tradutor. Já leu alguma obra vertida por ele antes? Outro aspecto é a editora. É um selo respeitado no mercado? — salienta. — Obras traduzidas diretamente do idioma original podem ganhar mais pontos.

Uma boa tradução, diz ela, ajuda a compreender melhor o livro e a sentir mais o "jeito" da obra.

Angélica Cigoli Frangella, professora de literatura, diz que a tradução também é um fator importante para ela, que considera alguns nomes de referência na hora de escolher.

— Tenho alguns favoritos, então primeiro vejo se tem alguma tradução deles — conta, acrescentando que, assim como Luara, prefere versões feitas diretamente da língua original.

Pockets: os livros de bolso

Entre os formatos mais conhecidos estão os pockets, os livros de bolso, que têm como diferenciais o tamanho e o preço reduzidos. São edições que podem medir 10,7cm x 17,8cm.

Como o nome sugere, são livros leves e práticos de levar para qualquer lugar. No Brasil, a editora gaúcha L&PM é referência na publicação de pockets, com catálogo de clássicos e títulos mais recentes.

Edições de luxo ou de colecionador

Para aqueles que se atentam ao design e acabamento das obras, as edições de luxo ou "de colecionador" podem ser uma boa pedida, uma vez que trazem design mais refinado e conteúdos adicionais.

Em 2014, a editora Leya surpreendeu os fãs do escritor George R.R. Martin ao trazer para o Brasil uma coleção única e limitada de As Crônicas de Gelo e Fogo. Os livros têm caixa individual para cada volume, marca-página de seda, capa dura, textura aveludada e elementos que complementam a experiência do leitor, como mapas e ilustrações da história.

Coleção limitada de "As Crônicas de Gelo e Fogo", de George R.R. Martin, vem em edição caprichada. Editora Leya / Divulgação

Edições comentadas

Característica em obras clássicas, a edição comentada é uma forma de enriquecer a experiência de leitura, já que oferece notas — no rodapé ou ao final do livro — com comentários e explicações que trazem contextos históricos, referências culturais ou biografias de autores.

É comum que essas edições também incluam ilustrações e outros elementos visuais.

Edições comemorativas

As edições comemorativas oferecem novas “roupagens” para celebrar um marco relacionado a uma obra, como o aniversário de lançamento.

Em 2020, Harry Potter e a Pedra Filosofal completava 20 anos desde que o seu primeiro livro foi lançado no Brasil pela editora Rocco. Para presentear os fãs do bruxinho, a editora lançou os sete livros, publicados originalmente entre 2000 e 2007 no país, com novas edições de capa dura e com ilustrações de Brian Selznick.

Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, também ganhou uma nova cara, pela editora Ática, quando completou 60 anos, em 2021.

Edição comemorativa de "Quarto de Despejo" tem projeto gráfico assinado por No Martins. Editora Ática / Divulgação

*Produção: Rayne Sá