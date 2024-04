Especialista em vício, a psiquiatra norte-americana Anna Lembke construiu uma carreira dedicada ao estudo e tratamento de dependentes químicos, tornando-se referência em meio à epidemia de opioides nos EUA. Com a popularização da internet e das redes sociais, ampliou seu escopo para além da dependência em substâncias e medicamentos, aprofundando-se na compreensão da adicção no que ela chama de “drogas digitais”. A renomada psiquiatra, professora na Universidade Stanford e autora do best-seller Nação Dopamina (2022), além de Nação Tarja Preta (2023) e outros, será uma das conferencistas do Fronteiras do Pensamento 2024 (leia mais sobre o evento abaixo) Nesta entrevista, fala sobre os impactos da alta disponibilidade de dopamina, o papel das redes sociais e da internet nesse cenário, o panorama da dependência de medicamentos, a crise dos opioides e seu posicionamento em relação à descriminalização da maconha.