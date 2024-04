A leitura de livros dos conferencistas do Fronteiras do Pensamento 2024 pode ampliar a experiência de ouvi-los falar pessoalmente sobre inteligência artificial, democracia e economia em crise, saúde mental, história e literatura, aprofundando suas ideias. São esses os temas que os seis palestrantes apresentarão em Porto Alegre no Teatro Unisinos (veja datas abaixo).