Colecionador de raras edições de obras-primas da literatura ocidental, Gilberto Schwartsmann vai expor parte de seu acervo na Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1.190), em Porto Alegre, a partir desta quarta-feira (10). São cerca de 400 livros, partindo do que há de mais antigo, como um exemplar de Decamerão (1353), de Bocaccio, datado de 1400, até o mais contemporâneo, como primeiras edições de livros de Philip Roth, que ficarão aos olhos do público no saguão do espaço, com acesso gratuito (veja detalhes sobre a visitação ao final do texto).