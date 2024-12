O que estou lendo: "O Incolor Tsukuru Tazaki e seus Anos de Peregrinação", de Haruki Murakami 

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Bem como as demais obras de Haruki Murakami, “O incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação” é um romance com uma história simples, mas cativante, sobre nostalgia e solidão. Todo o livro gira em torno de um acontecimento que ocorreu na infância do protagonista: repentinamente, três grandes amigos se afastaram dele, sem explicações, e eles nunca mais se encontraram.

Depois disso, o grupo se separou e Tsukuru Tazaki seguiu sua vida. Ele se mudou para Tóquio, onde trabalha na construção de estações de trem. No entanto, anos depois, aquela ferida segue aberta. A melancolia e a confusão com o que aconteceu com o grupo de amigos, que antes era inseparável, o deixam frustrado, a ponto de cogitar tirar a própria vida.

Toda a história é contada a partir do olhar do protagonista, já adulto. Ele relembra de momentos com os amigos de infância, intercalados com situações e questionamentos do presente. Inconformado, Tazaki decide parar tudo o que estava fazendo e iniciar uma jornada para investigar o que motivou o distanciamento dos amigos. Após 20 anos sem encontrá-los, ele vai atrás de cada um dos três para tentar entender o que aconteceu e superar o trauma.

Ao longo da trama, sensível e rica em detalhes, poucas coisas acontecem, ou seja, trata-se de uma narrativa lenta. Mas o protagonista, que se considera “incolor”, passa por um processo de transformação e amadurecimento emocionante, com o qual todos podemos nos identificar.

Capa do livro "O Incolor Tsukuru Tazaki e seus Anos de Peregrinação", de Haruki Murakami. Reprodução / Divulgação

"O Incolor Tsukuru Tazaki e seus Anos de Peregrinação"